Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Ağrı'da yoğun sis, Van'da kar etkili oldu
[Fotoğraf: DHA]
Doğu'da sıcaklık mevsim normallerinin altına düştü. Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolunda yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Van Erek Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı.
Ağrı'da aralıklarla etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Yoğun sis sonrası görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Sisin günlük yaşamı olumsuz etkilediği Van'ın yüksek kesimlerine ise kar yağışı hakim oldu.
Dün akşam etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı.
Etiketler: Ağrı Kar Yağışı Van
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