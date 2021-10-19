Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 09:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çalıntı araçla polislerden kaçan şüpheli 5 araca çarparak durabildi
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da çalıntı minibüsle polis ekiplerinden kaçan zanlı, trafikte seyir halindeki 5 araca çarparak durabildi. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Dün akşam saatlerinde, Bursa-İzmir yolu Beşevler mevkiinde, Gemlik ilçesinden çalındığı belirlenen minibüs, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.
24 yaşındaki Emre T, ana yolda hızla ilerlerken, seyir halindeki 5 araca çarparak durabildi.
[Fotoğraf: İHA]
Polis ekipleri şüpheliyi olay yerinde etkisiz hale getirip gözaltına alırken, geniş çaplı tahkikat başlattı.
Şüpheli Emre T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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