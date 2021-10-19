Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 08.32'de Akdeniz'de kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 36,10 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesinin 189,11 kilometre açığında olduğu belirlendi.

Derinlik Revize



Büyüklük : 6.0 (ML)

Yer : Akdeniz, 113.67 km.Dodecanese (Yunanistan),155.56 km. Kas (Antalya)

Tarih-Saat: 19.10.2021,08:32:34 TSİ

Enlem : 34.7220 N

Boylam : 28.3280 E

Derinlik : 36.10 km

Detay : https://t.co/27JcHrgirh…@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 19, 2021

Kaş Kaymakamı Yazıcı: Bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok

Şu ana kadar kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini belirten Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, "Bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. İlçedeki uzak mahalleler ve yayla yerleşimleriyle de irtibat halindeyiz." dedi.