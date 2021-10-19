Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 08.32'de Akdeniz'de kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 36,10 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesinin 189,11 kilometre açığında olduğu belirlendi.
Derinlik Revize— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 19, 2021
Büyüklük : 6.0 (ML)
Yer : Akdeniz, 113.67 km.Dodecanese (Yunanistan),155.56 km. Kas (Antalya)
Tarih-Saat: 19.10.2021,08:32:34 TSİ
Enlem : 34.7220 N
Boylam : 28.3280 E
Derinlik : 36.10 km
Detay : https://t.co/27JcHrgirh…@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaş Kaymakamı Yazıcı: Bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok
Şu ana kadar kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini belirten Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, "Bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. İlçedeki uzak mahalleler ve yayla yerleşimleriyle de irtibat halindeyiz." dedi.
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