Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 08:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğu Karadeniz'e "kuvvetli yağış" uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağışın beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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