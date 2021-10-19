Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 07:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da firari hükümlülere operasyon
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda haklarında yakalama kararı verilen 90 kişinin adreslerine baskın düzenlendi.
Yakalanan bazı kişiler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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