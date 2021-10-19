Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 06:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tem Otoyolu'nda trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Tem Otoyolu Alibeyköy mevkisi Ankara istikametinde seyir halindeki hafif ticari araç, kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yatarken, hafif ticari araç bariyerlere çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
Sıradaki Haber
İzmir'de FETÖ operasyonu: 97 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz