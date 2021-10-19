Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 07:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Farklı adreslerde düzenlenen operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Kağıthane merkezli il genelinde önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlara, havadan polis helikopterleri de destek verdi.
Farklı adreslerde düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu İstanbul
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