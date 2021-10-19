Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 09:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yol vermeme inadı kazaya neden oldu
Ankara'da birbirlerine yol vermemek için inatlaşan iki tır sürücüsü kazaya neden oldu.
Öğle saatlerinde İstanbul-Ankara yolu Saray Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, İstanbul istikametine ilerleyen iki tır sürücüsü, birbirlerine yol verme konusunda inatlaştı.
Yolun iki şeridini kapatıp yan yana ilerleyen iki tırın dorseleri zaman zaman birbirine temas etti. Trafiği tehlikeye sokan iki sürücünün inatlaşması bir süre devam etti.
Kapalı dorseli tırın sürücüsünün direksiyonu diğer tırın önüne kırmasıyla inatlaşma kazayla son buldu.
Tırların çarpışma anı arkadan gelen bir otomobil içerisindeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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