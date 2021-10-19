Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde birden fazla kişiyle yağma olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin Konya'da yaşayan 2 iş insanını mağdur ettikleri, bu kişilerden birini Mersin'de çiftlik evinde zorla tuttukları ve 1,5 milyon TL fidye aldıktan sonra serbest bıraktıkları saptandı.

9 kişi gözaltına alındı

Yapılan teknik takibin ardından 14 Ekim'de şüphelilere yönelik Mersin ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 401 gram uyuşturucu madde, 1 uzun namlulu tüfek, 2 şarjör, 57 mermi, 2 tabanca ve tabancalara ait şarjör, 2 av tüfeği, 7 kartuş, 24 fişek ile iş insanına ait 150 bin TL'lik çek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.