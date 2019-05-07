Adana Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 15 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balkondan atlayan genç kızı havada yakaladı

Yangında evde bulunan 18 yaşındaki Merve ve 17 yaşındaki bedensel engelli kardeşi Emine Aytekin dışarıya çıkamadı.

Bu sırada alevlerden kurtulmak için balkona yönelen Merve Aytekin, yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine atlarken, bina görevlisi Muhammet Döne genç kızı havada yakaladı.

Güvenlik kamerasının da kaydettiği o anlarda engelli kardeşi evde kalan genç kız, vatandaşlara durumu anlattı. Bunun üzerine engelli Emine Aytekin'i de eve giren bina sakinleri kurtardı.

Yangın sırasında anneleri iş yerinde olan yaralı kardeşler, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

"Atlayınca yere düşmeden yakaladım"

Bina görevlisi Muhammet Döne, yangını fark edince apartmanın ana sigortasının indirdiğini belirterek "Daha sonra bir genç kızın balkonda olduğunu gördüm. Atlamasını söyledim. Atlayınca yere düşmeden yakaladım. Evde engelli kız kardeşinin olduğunu söyleyince kapıyı kırıp içeri girdik. Onu da kurtardık" dedi.

Kaynak: AA