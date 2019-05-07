CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "GÃ¶nlÃ¼mÃ¼zBirSoframÄ±zBir" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla hayata geÃ§irdiÄŸi dijital iletiÅŸim kampanyasÄ±yla, ramazanÄ±n birleÅŸtiriciliÄŸinin, dayanÄ±ÅŸmanÄ±n ve kardeÅŸlik temalarÄ±nÄ±n Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.

Kampanya Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinden ve dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinden gelen, ramazana dair tebrik, selam ve temennileri iÃ§eren video ve mesajlara CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube hesaplarÄ±nda yer verilecek.

Ä°lk mesaj SÃ¶ÄŸÃ¼t'ten

Bu kapsamda, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n resmi sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan ilk mesaj, OsmanlÄ± Devleti'nin kuruluÅŸ yeri olan SÃ¶ÄŸÃ¼t'ten geldi. Bir grup genÃ§ tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan videoda, ramazanÄ±n bir arada yaÅŸama kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n gÃ¼Ã§lenmesine vesile olmasÄ± temennisinde bulundu.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, bu Ramazan TÃ¼rkiye'nin ve dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gelen ve Ramazan kardeÅŸliÄŸimizi pekiÅŸtiren video mesajlarÄ± #GÃ¶nlÃ¼mÃ¼zBirSoframÄ±zBir etiketiyle sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.



Ä°lk selam OsmanlÄ±'nÄ±n kurulduÄŸu topraklardan, SÃ¶ÄŸÃ¼t'ten. pic.twitter.com/BB1cBEJBbZ — T.C. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (@tcbestepe) 6 MayÄ±s 2019

“BirliÄŸimiz, beraberliÄŸimiz, kardeÅŸliÄŸimiz daim olsun”

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun da Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"MÃ¼barek ramazanÄ±n manevi ikliminde #GÃ¶nlÃ¼mÃ¼zBirSoframÄ±zBir. OruÃ§la ferahlayan bedenlerimiz sÄ±hhat, duayla geniÅŸleyen gÃ¶nÃ¼llerimiz esenlik, paylaÅŸtÄ±kÃ§a bereketlenen hanelerimiz huzur bulsun. BirliÄŸimiz, beraberliÄŸimiz, kardeÅŸliÄŸimiz daim olsun."

Kaynak: AA