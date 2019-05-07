Dünyadaki 3 uçurtma sörfü (kitesurf) merkezinden biri olan Muğla Gökova Körfezi'nin Akçapınar sahili, "Deli Mehmet" olarak bilinen rüzgarın esmesiyle adrenalin tutkunlarının akınına uğruyor.

Kitesurf tutkunlarının ilk adresi

Yapılaşmadan uzak, 150 metre uzunluğunda bel hizasına kadar gelen sığ bölüme sahip, 3,5 kilometrelik plaj, özellikle kitesurf öğrenmek ve pratik yapmak isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor. 3 azmağın beslediği temiz suyuyla dikkat çeken ve dibi tamamen kumluk olup, ayakkabı giymeden kitesurf yapma olanağı bulunan plaj, bu özeliği ile de kitesurf tutkunlarının ilk adresi oluyor.

Nisan ayının ilk haftalarında esmeye başlayan, haziran ve eylül ayları arasında zirveye çıkan ve ekim ayının sonu itibarıyla sona eren rüzgar, Akçapınar Sahili'ni kitesurf tutkunları için cazip kılıyor.

"Rüzgarın stabil, suyun sığ olması öğrenmeye kolaylaştırıyor"

Kitesurf eğitmeni Yavuz Aksakal, şunları anlattı:

"Uçurtmayı iplerle kontrol ederek güç elde ediyorsunuz. Ürettiğiniz güçle de su üzerinde ayağınızdaki board'la kayabiliyorsunuz. Birkaç sporun birleşimi diyebiliriz; yelken, wakeboard ve surf. Kiteboard'un doğa sporlarının hepsinde olduğu gibi belli kuralları var. Bu kurallara uyulduğu zaman hiçbir tehlikesi bulunmuyor. Sonuçta sudayız, uçurtma size yerçekimsiz ortam sağlıyor, çok rahat hissediyorsunuz. Denge ihtiyacı yok, güç gerektirmiyor. Kurallara da uyduğunuz zaman gerçekten çok rahat yapabileceğiniz keyifli ve tehlikesiz bir spor. Akçapınar dünya üzerinde uçurtma sörfü yapılabilecek ilk 3 merkezden biri. Diğer ikisi Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Rüzgarın stabil, suyun sığ olması, öğrenmeyi, board'u kontrol etmeyi kolaylaştırıyor" dedi.

"Deli Mehmet" rüzgarı nedir?

Anlatılanlara göre, 1970'li yıllarda bölgede yaşayan Mehmet adlı bir balıkçı, rüzgarlı bir günde eşiyle tartışır ve arkadaşlarının engellemelerine rağmen denize açılır, bir daha da geri dönmez. Teknesi günler sonra sahilde bulunur, cesedine ise ulaşılamaz. Bölgede yıl boyunca yaşanan rüzgara o günden sonra "Deli Mehmet" adı verilir.

Kaynak: DHA