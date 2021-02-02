Kurtuluş Mahallesi'ndeki üç katlı bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, evlerindeki yangın nedeniyle çıktıkları üst katta mahsur kalan 4'ü çocuk 9 kişilik Suriyeli aileyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, apartmanın son katındaki evin balkonuna yangın merdiveni uzatarak aileyi tahliye etti.

Yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, evde hasar oluştu.

Aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.