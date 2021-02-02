Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangında mahsur kalan 9 kişiyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanın üst katında mahsur kalan 4'ü çocuk 9 kişilik Suriyeli aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki üç katlı bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, evlerindeki yangın nedeniyle çıktıkları üst katta mahsur kalan 4'ü çocuk 9 kişilik Suriyeli aileyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, apartmanın son katındaki evin balkonuna yangın merdiveni uzatarak aileyi tahliye etti.
Yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, evde hasar oluştu.
Aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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