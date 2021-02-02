Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi kapsamında, Konya-Karaman YHT Hattı'ndaki çalışmalarla ilgili TCDD yetkilileriyle toplantı yapıldığını söyledi.

Karaismailoğlu, ülkeye değer katan önemli projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ettiklerini, yenilikçi demir yolu reformuyla ülkeyi demir ağlarla ördüklerini belirtti.

Karaismailoğlu, Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi'yle ilgili şu bilgileri verdi:

"200 kilometre hıza uygun hızlı tren hattı inşa edilecek"

"Mersin-Adana arası 4 hatlı hale getirilerek hızlı tren ve banliyö trenleri için ek kapasite oluşturulacak. Proje kapsamında Konya, Karaman, Adana arasında saatte 200 kilometre hıza uygun hızlı tren hattı inşa edilecek."

"Seyahat süresi 35 dakikaya düşecek"

"Konya ve Ulukışla üzerinden gelen yüklerin Mersin ve İskenderun limanlarına daha hızlı aktarılması planlanıyor. Günlük 34 çift tren olan hat kapasitesi 3 kat artacak. 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek. Mersin Limanı ile Yenice Lojistik Merkezi'nin demir yoluyla bağlantısı güçlendirilecek. Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi kapsamında Karaman, Niğde, Mersin ve Adana illeri de hızlı demir yolu ağına bağlanacak."

"Konya-Karaman YHT Hattı'nda test sürüşleri 8 Şubat'ta"

"Konya-Karaman hızlı demir yolunun hat uzunluğu 102 kilometre. Alt yapısı ve üst yapısı bitmiş durumda. Konya-Karaman YHT Hattı'nda sinyalizasyon sistemi montajları tamamlandı. 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanacak. Test sürüşleri 3 hafta sürecek. Hedef, mayıs sonu itibarıyla işletmeye başlamak. Yine Karaman-Ulukışla Hattı'nda, çalışmalar hızla devam ediyor."

"Ankara-Sivas YHT Projesi performans testi başarıyla tamamlandı"

Ankara-Sivas YHT Projesi kapsamında ilk performans testinin başarıyla tamamlandığı bilgisini de paylaşan Karaismailoğlu, söz konusu hattın hizmete girmesiyle Ankara-Sivas arasında seyahat süresinin 2 saate düşeceğini açıkladı.