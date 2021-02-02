Konuyla ilgili açıklama Ürgüp Kaymakamlığı'ndan geldi.

Sofular köyünde bir alanda, köpeklerin ayakları bağlı ve telef olmuş vaziyette bulundu.

Köpekler, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince incelendi.

'Köpekler, derin çukur açılarak ve üzeri kireçlenerek gömülmüştür'

Bir köpeğe otopsi yapılarak alınan numunelerin Ankara Veteriner Kontrol Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Otopsi sonucunda köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü anlaşılmıştır. Köpekler, insan ve çevre sağlığına zarar vermemesi için kepçe ile derin çukur açılarak ve üzeri kireçlenerek gömülmüştür. Köpeklerin kim veya kimler tarafından öldürüldüğünün tespit edilmesi amacıyla Ürgüp Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla başlatılan soruşturma devam etmektedir."