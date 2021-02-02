İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğünce, Fatih'te yetkisiz bir şekilde ilaç depolandığı ve satışının yapıldığı tespit edildi.

Şebekenin hastaların kimlik bilgilerini kullanarak farklı illerde bulunan hastanelerden ilaç reçete ettiği, bu reçeteler karşılığında ilaçların temin edildiği eczanelerin ise ilaç bedellerini SGK'ya fatura ettiği anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 41.212 kutu ilaç, çok sayıda flakon, enjeksiyon, şırınga, kapsül, tablet enjektör ve paraya el konuldu.

Devleti 12 milyon liralık zarara uğrattılar

Ele geçirilen ilaçların SGK'ya fatura edilerek, kurumun yaklaşık 12 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.