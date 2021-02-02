Ülke genelinde çevre dostu ve temiz enerji kaynaklarını artırma yönünde çalışmalar yapılmaya devam ediliyor.

Mevlana Kalkınma Ajansı’na (MEVKA) gönderilen projelerin kabul görmesinden mutluluk duyulduğunu söyleyen İlçe Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, ilçedeki soğuk hava deposunun çatısında kurulacak güneş enerji panelinden günlük 260 kilowatt elektrik üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Bakkal, proje ile belediyenin elektrik giderinin yanı sıra, artan elektrik ile de önemli bir gelir kaynağı kazanacaklarını vurguladı.