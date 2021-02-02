Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirdikleri uyuşturucuyu kentteki sokak satıcılarına teslim eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında Kepez ilçesindeki 2 eve operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği Bena’nın da katılımı ile yapılan aramada 115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi.

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Herkesi bütçesine göre zehirliyorlarmış

Şüphelilerin, müşterilerin ekonomik durumlarına göre uyuşturucu paketlerinin üzerine kırmızı, yeşil, beyaz renklerinde bantlar yapıştırdığı tespit edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonun kentteki en büyük uyuşturucu operasyonundan biri olduğunu açıkladı.