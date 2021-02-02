Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince, Karacaoğlan Mahallesi'nde "Katı Yakıt Satış İzin Belgesi" olmadan faaliyet yürüten iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, mahallede yaptıkları denetimlerde buldukları 70 ton kaçak kömüre el koyarken, iş yerleri hakkında idari işlem yapıldı.

Katı yakıt ve hava kirliliği denetimleri devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz, kış mevsiminde şehrin havasını korumayı hedeflediklerini söyledi.

Zabıta ekiplerinin 7 gün 24 saat görevinin başında olduklarını vurgulayan Yılmaz, şunları anlattı:

"Katı yakıt ve hava kirliliği denetimlerimiz olumsuz hava şartlarına rağmen şehrimizin dört bir yanında saha ekiplerimiz nezaretinde sürüyor. Tabii ki halkımızın da havamızı koruması ve bununla mücadele ederken gördükleri olumsuzlukları bildirmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız bu konuda 'ALO 153' ihbar hattımızı arayarak ihbar ve şikayetlerini iletebilirler."