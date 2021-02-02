Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunca Nehri için de sarı alarm verildi
Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 5 kat arttı. Devlet Su İşleri, nehir için "sarı alarm" verdi.
Tunca Nehri'nin debisi, kaynağını aldığı Bulgaristan'daki havzada ve Edirne'deki sağanaklar nedeniyle 3 günde 5 kat arttı.
DSİ'nin son ölçümünde saniyede 107 metreküp akışa ulaşan nehir için "sarı alarm" durumuna geçildi. Nehir suları, yatağının daraldığı Sarayiçi Adası'nda Fatih Köprüsü civarında yer yer çevreye yayılmaya başladı.
DSİ sabah saatlerinde de Ergene Nehri için "sarı alarm" vermişti.
Havzasındaki etkili yağışların ardından 2 hafta önce debisi 20 kat artarak saniyede 211 metreküp/saniye seviyelerine yükselen Tunca Nehri, özellikle Sarayiçi Adası'nda taşmış, nehre yakın tarım arazileri suyla dolmuş ve bazı köy yolları ulaşıma kapanmıştı.
Etiketler: DSİ Tunca Nehri
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