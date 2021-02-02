Kastamonu'nun Abana ilçesinde etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiledi.

Gece başlayan ve saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar, Bağlık ve Hacıveli mahalleleri ile bazı köylerde elektrik hatlarına zarar verdi.

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Tellerden çıkan kıvılcımlar küçük çaplı örtü yangını ile bir apartmandaki baca yangınına sebep oldu.

Kopan enerji nakil hatlarının onarılması için gece boyunca çalışma yürütüldü.