Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da fırtına: Elektrik hatları koptu, yangınlar çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da şiddetli rüzgar etkili oluyor. Fırtına, enerji nakil hatlarının kopmasına yol açtı.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiledi.
Gece başlayan ve saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar, Bağlık ve Hacıveli mahalleleri ile bazı köylerde elektrik hatlarına zarar verdi.
[Fotoğraf: AA]
Tellerden çıkan kıvılcımlar küçük çaplı örtü yangını ile bir apartmandaki baca yangınına sebep oldu.
Kopan enerji nakil hatlarının onarılması için gece boyunca çalışma yürütüldü.
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