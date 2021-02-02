Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da deniz ulaşımı normale döndü
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi'nde günlerdir süren lodosun etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Marmara Denizi'nde 4 gündür süren ve hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos etkisini kaybetti.
Denizin durulması üzerine, Tekirdağ Limanı'na demirli yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.
Lodos nedeniyle balığa çıkamayan teknelerde de av için hazırlıklar başladı.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte az bulutlu hava hüküm sürüyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi
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