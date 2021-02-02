Marmara Denizi'nde 4 gündür süren ve hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos etkisini kaybetti.

Denizin durulması üzerine, Tekirdağ Limanı'na demirli yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.

Lodos nedeniyle balığa çıkamayan teknelerde de av için hazırlıklar başladı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte az bulutlu hava hüküm sürüyor.