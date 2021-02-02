İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 8 Ocak’ta yüzde 19,16’ya inen su seviyesi, o günden itibaren etkili olan yağışlı hava sayesinde yüzde 23,47 oranında arttı.

Bugün itibarıyla 42,63 olarak ölçülen baraj doluluk oranı, özellikle son 5 günde yüzde 8,32’lik artış gösterdi.

Su hacmi 369 milyon metreküp seviyesine çıktı

İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletlerin su biriktirme hacmi 868 milyon 683 metreküpken, su miktarı bugün 369 milyon metreküp seviyesine yükseldi.