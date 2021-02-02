Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de organize suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
İzmir'de il merkezi ve 4 ilçede 31 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı, Tire ve Ödemiş ilçelerinde vatandaşlara baskı ve cebir uygulayarak haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Torbalı, Tire, Menderes ve Selçuk ilçeleri ile il merkezindeki 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 27 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ikametlerindeki aramalarda silah ve çok sayıda senet ele geçirildi.
Etiketler: Suç Örgütü
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