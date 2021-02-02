İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkenin sınırlarında daha önce kurulan uygarlıklara ait kültürel varlıkların yurt dışında rağbet görmesi nedeniyle, kaçak tarihi eser toplayan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Beşiktaş'ta antikacı olarak faaliyet gösteren 2 iş yeri ile bir eve dün baskın düzenledi.

[Fotoğraf: DHA ]

2 kişi gözaltına alındı

Operasyonda, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait taşınmaz mimari eserlerden söküldüğü değerlendirilen 71 parça çeşitli form ve biçimlerde kültür varlıkları ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Eserler müzeye teslim edilecek

Operasyonda ele geçirilen taşınmaz kültür varlıklarının, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzeleri Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edileceği öğrenildi.