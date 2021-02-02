Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 4'ü jandarma personeli olmak üzere 8 zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 6 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4'ü aktif jandarma personeli olmak üzere 8 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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