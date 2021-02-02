Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kızıl yosunlar vurdu, Caddebostan Sahili kırmızıya büründü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili olan lodos nedeniyle Caddebostan Sahili'ni kızıl yosunlar vurdu. Sahil kırmızıya büründü.
Dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı yosunlar, Caddebostan Sahili'nde renkli bir görüntü oluşturdu.
İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı kıyı temizleme ekipleri, sabah saatlerinden itibaren yosunları temizlemek için çalışma başlattı.
İşçilerin topladığı yosunlar, kamyonlara doldurularak götürüldü.
[Fotoğraf: AA]
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