Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 10:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mezarlık kapılarını çalan hırsızlar köylüleri canından bezdirdi
[Fotoğraf: İHA]
Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Bostanlı köyünde bulunan mezarlığın sürekli çalınan kapıları köy halkını isyan ettirdi. Kapıları çalan hırsızların bir an önce bulunmasını isteyen vatandaşlar, köyün giriş çıkışına kamera takılmasını talep etti.
Düziçi ilçesine bağlı Bostanlı köyü Göllüler Mahallesi'nde bulunan köy mezarlığının çalınan kapıları köylüleri isyan ettirdi.
Hayırsever vatandaşlar tarafından her defasında yenileri taktırılan kapılar, yakın zaman içinde 3 kez çalındı.
Kapıları çalan hırsızların bir an önce bulunmasını isteyen vatandaşlar, köyün giriş ve çıkışına güvenlik kamerası takılmasını istedi.
Kapıları köye giren hurdacıların çaldıklarını düşünen vatandaşlar, kapıların bağlantı demirlerinin ispiral kullanılarak kesildiğini söyledi.
Etiketler: Hırsızlık
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