Düziçi ilçesine bağlı Bostanlı köyü Göllüler Mahallesi'nde bulunan köy mezarlığının çalınan kapıları köylüleri isyan ettirdi.

Hayırsever vatandaşlar tarafından her defasında yenileri taktırılan kapılar, yakın zaman içinde 3 kez çalındı.

Kapıları çalan hırsızların bir an önce bulunmasını isteyen vatandaşlar, köyün giriş ve çıkışına güvenlik kamerası takılmasını istedi.

Kapıları köye giren hurdacıların çaldıklarını düşünen vatandaşlar, kapıların bağlantı demirlerinin ispiral kullanılarak kesildiğini söyledi.