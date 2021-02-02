Geçtiğimiz hafta Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlar nedeniyle 2 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklamaları protesto etmek isteyen gruplar izinsiz toplandı. Gösteriye katılan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, kendisini uzaklaştırmak isteyen polisin omzuna vurunca arbede yaşandı.

Hüda Kaya ile polis arasında tartışma çıktı. Kaya'nın gözaltına alınanların bulunduğu otobüsten uzaklaştırılmasıyla durum sakinleşti.

İstanbul Valiliği, kampüs içerisinde eylem yapan ve rektörlük binasını ablukaya alanların özel güvenlik personeli tarafından uyarıldığını ancak uyarıların dinlenilmediğini açıkladı.

Bunun üzerine polis ekipleri müdahale ederek üniversite içerisindeki eylemcilerin dağılmasını sağladı ve 51 kişiyi gözaltına aldı. Gösteriler sebebiyle toplamda 159 şüpheli gözaltına alındı.

98'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan şüphelilerden 98'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 61 şüphelinin ise İstanbul Emniyeti Vatan Yerleşkesi'ndeki işlemleri sürüyor.

İstanbul Valiliği, konuyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.