Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir mahalleye karantina kararı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, artan koronavirüs vakaları nedeniyle bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Erdek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki bazı kişilerde COVID-19 vakaları ve temaslı kişiler tespit edildi.
Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacak.
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