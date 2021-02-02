Kent genelinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Birçok ilçede yollardaki su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Kentin bazı noktalarında biriken su kaldırım seviyesini aştı. Cemal Gürsel Caddesi'nde bulunan otobüs duraklarında bekleyenler, duraklara su dolması nedeniyle zor anlar yaşadı.

"Trafiğe çıkmayın" uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları için uyardı.

Soyer sosyal meyda hesabından, "İzmirimiz gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldı. İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz" paylaşımını yaptı.

8 saatte metrekareye 115 kilogram yağış

Kentte şubat ayı yağış ortalaması 102 kilogramdı. Ancak dün gece yaklaşık 8 saat süren sağanakla metrekareye 115 kilogram yağış düştü.