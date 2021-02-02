Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Kütahya ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde kuvvetli, İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.