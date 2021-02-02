Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 04:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da FETÖ operasyonu
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda "ankesör" soruşturması kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "gizli sorumluları"yla görüşen zanlıların tespitine yönelik çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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