Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 03:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Saat 03.02'de gerçekleşen depremin 17,22 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Depremin meydana geldiği Sarıoğlan ilçesinde bazı evlerde çatlaklar oluştu.
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