Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 02:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tuzla'da doğal gaz patlaması
İstanbul Tuzla'da henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması yaşandı.
Patlamanın ardından alevler metrelerce yükseğe çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekipler sokağa gelen doğal gazı keserken çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Doğalgaz
Sıradaki Haber
UMKE gönüllüleri otobüste doğum yapan annenin yardımına koştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz