Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UMKE gönüllüsü kızımız Edanur, arkadaşları Gökhan ve Mehmet ile halk otobüsünde doğum yapan bir annenin yardımına koştu. UMKE, sağlık çalışanı gönüllülerimizden oluşan muazzam bir ekip. Depremde, yangında, salgında, doğumda, her yerdeler." ifadelerini kullandı.

Koca, UMKE gönüllülerinin yeni doğan bebekle ilgilendiği videoyu da paylaştı.