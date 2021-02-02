Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 01:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
UMKE gönüllüleri otobüste doğum yapan annenin yardımına koştu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerinin halk otobüsünde doğum yapan annenin yardımına koştuğunu açıkladı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UMKE gönüllüsü kızımız Edanur, arkadaşları Gökhan ve Mehmet ile halk otobüsünde doğum yapan bir annenin yardımına koştu. UMKE, sağlık çalışanı gönüllülerimizden oluşan muazzam bir ekip. Depremde, yangında, salgında, doğumda, her yerdeler." ifadelerini kullandı.
Koca, UMKE gönüllülerinin yeni doğan bebekle ilgilendiği videoyu da paylaştı.
UMKE gönüllüsü kızımız Edanur, arkadaşları Gökhan ve Mehmet ile birlikte halk otobüsünde doğum yapan bir annenin yardımına koştu. UMKE sağlık çalışanı gönüllülerimizden oluşan muazzam bir ekip. Depremde, yangında, salgında, doğumda her yerdeler.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 1, 2021
UMKE
“Umut Gönüllüleri” pic.twitter.com/lujOG05aWp
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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