Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 09:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ergene Nehri için sarı alarm
[Fotoğraf: AA]
Kuvvetli sağanak ve kar erimeleri nedeniyle Ergene Nehri'nin debisi son bir haftada 9 kat arttı. Nehir için "sarı alarm" durumuna geçildi.
Trakya'da etkili olan yağışların etkisiyle Ergene Nehri'nin debisi saniyede 170 metreküp akış seviyelerine yükseldi. Devlet Su İşleri (DSİ) nehir için "sarı alarm" verdi.
Nehirdeki debi artışıyla birlikte su seviyesi yükseldi. Uzunköprü ilçesindeki yatağından çıkarak yer yer taşkınların meydana geldiği nehrin çevresindeki tarım arazileri sular altında kaldı.
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