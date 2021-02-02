Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yoğun kar 122 yolu ulaşıma kapattı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Sivas'ta etkili olan yoğun kar sebebiyle 122 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kar yolları kesti, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı bölgelerde günlük hayat olumsuz etkilendi.
Sivas'ta etkili olan yoğun kar, 122 yolu ulaşıma kapadı.
Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 bıçaklı 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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