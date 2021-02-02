Kar yolları kesti, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı bölgelerde günlük hayat olumsuz etkilendi.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar, 122 yolu ulaşıma kapadı.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 bıçaklı 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.