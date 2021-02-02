Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, sabah ilk saatlerde ve akşam saatlerinden sonra bölgenin doğusu, öğle saatlerinde ise batısında sağanak tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak.
Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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