Adana Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve devriye ekipleri, son dönemlerde narenciye bahçelerinde artış gösteren hırsızlıkları engellemek için havadan ve karadan denetim yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Havadan drone desteğiyle gerçekleştirilen denetimlerde, polis ve bekçiler de bahçelerin içinde ve çevresinde arama yaptı.

Ekipler şüphelendikleri kişilerin GBT kontrollerini de gerçekleştirdi.