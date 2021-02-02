Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Narenciye hırsızlarına karşı havadan ve karadan denetim
[Fotoğraf: AA]
Adana’da polis ekipleri narenciye bahçelerinde yaşanan hırsızlığa karşı drone destekli uygulama gerçekleştirdi.
Adana Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve devriye ekipleri, son dönemlerde narenciye bahçelerinde artış gösteren hırsızlıkları engellemek için havadan ve karadan denetim yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Havadan drone desteğiyle gerçekleştirilen denetimlerde, polis ve bekçiler de bahçelerin içinde ve çevresinde arama yaptı.
Ekipler şüphelendikleri kişilerin GBT kontrollerini de gerçekleştirdi.
Etiketler: Hırsızlık
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