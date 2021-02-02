Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir ve Aydın'da kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
İzmir ve Aydın'da görülen kuvvetli yağışlar, yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, İzmir'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağışların bugün de sürmesi bekleniyor.
Yarın sabah saatlerine kadar İzmir'in yanı sıra Aydın'ın kuzeybatı kıyılarında da aralıklarla ve yer yer kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak Yağış
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