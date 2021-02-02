İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafik kural ihlallerini ve trafik kazalarını önlemek amacıyla üretilen maket polis araçlarını kentin belirli noktalarına yerleştirdi.

Kamera sistemine sahip ve güneş enerjisiyle çalışan araçların yardımıyla, trafik denetimlerinin etkili, sürekli ve yoğun yapılması hedefleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Trafik kazaları azaldı

Trafik Denetleme Şube Müdürü Zafer Aydın, Eskişehir’de kullanılmakta olan 9 polis aracı olduğunu söyledi.

Aydın, araçların sorumluluk bölgelerinde 2020 yılında ölümlü trafik kazalarında yüzde 9, yaralanmalı kazalarda ise yüzde 25 düşüş yaşandığını vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Günlük ve saatlik yer değişimine olanak verecek şekilde tasarlanan mobil araç, başka bir araca bağlanarak saatte 100 kilometre hızda seyredebiliyor.

Kentte maket polis aracı sayısını artırmak için çalışmalar sürüyor.