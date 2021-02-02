Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de bu yıl kar yağışı geçmiş yıllara göre daha az yağdı. Özellikle kayak merkezlerinde bu yıl kar kalınlıkları geçmiş yıllara oranla azaldı.

Bu yıl kar yağışlarının geçmiş senelere göre düşük olması nedeniyle ülke genelinde kar kalınlığı ortalama insan boyunu geçemedi. Ortalama insan boyu erkeklerde 1,8 (180 cm) kadınlarda 1,6 (160 cm) santimetre olarak kabul ediliyor.

En yüksek kar kalınlığı Kartalkaya Kayak Merkezinde ölçüldü

Verilere göre, en yüksek kar kalınlığı 135 santimetreyle Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezinde ölçüldü. Kartalkaya Kayak Merkezi'ni sırasıyla 127 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi, 110 santimetreyle Palandöken Kayak Merkezi, 101 santimetreyle Yedikuyular Kayak Merkezi takip etti.

Dünyanın önde gelen kış turizm merkezlerinden Uludağ'da ise kar kalınlığı 90 santimetre olarak kayıtlara geçti. Bu rakam kış turizminin diğer önemli noktalarından Erciyes Kayak Merkezi'nde 44 santimetre olarak kaydedildi.

Kayak merkezlerinin yanı sıra bazı diğer merkezlerindeki kar kalınlıkları bu yıl geçmiş yıllara oranla düşük durumda. Buna göre, Van'ın Bahçesaray Karapet Tepesi'nde kar kalınlığı 169, Bitlis merkezde 116, Tunceli Ovacık'ta 106 santimetre olarak kaydedildi.