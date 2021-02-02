Emniyet Genel Müdürlüğünce, yük taşıyan araç şoförlerinin trafik ihlallerini önlemek amacıyla 29-31 Ocak'ta yük taşıyan araçlara yönelik ülke genelinde eş zamanlı özel denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 116 bin 923 araç ve sürücü kontrol edilirken, bin 361 sürücünün araçlarında takograf kullanmadığı, 900 sürücünün çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı belirlendi.

Bin 249 kişi hız sınırını aştı

Kontroller sonucunda 342 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı, bin 249 aracın ise yasal hız sınırlarına uymadığı tespit edildi.

Denetimlerde tespit edilen 9 bin 977 kural ihlaline cezai işlem uygulandı.