Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan ortak çalışma kapsamında Kahta- Diyarbakır karayolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak arandı.

Araçta bulunan şüphelinin ayakkabısının taban kısmında alüminyum folyoyla paketlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.