Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 12:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ayakkabısının tabanına gizlediği uyuşturucu ile yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Adıyaman'da ayakkabısının içerisine gizlediği uyuşturucu ile yakalanan kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan ortak çalışma kapsamında Kahta- Diyarbakır karayolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak arandı.
Araçta bulunan şüphelinin ayakkabısının taban kısmında alüminyum folyoyla paketlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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