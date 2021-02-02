İzmir'de gece başlayan ve sabaha kadar şiddetini sürdüren sağanak hayatı felç etti.

Çok sayıda ev ve iş yerini su altında kaldı. Ana caddelerde araçlar ilerleyemedi, trafik kilitlendi. Uzun araç kuyrukları oluştu. Balçova'da Hacı Ahmet Deresi taştı.

Sel, park halindeki bazı araçları sürükledi, çok sayıda araç su içinde kaldı. Karabağlar ilçesinde Poligon Deresinin istinat duvarı yıkıldı. Bölgede zemin kattaki daireler boşaltıldı.

Çekici ile kurtarma

Alsancak'ta mahsur kalan vatandaşların imdadına çekici yetişti. Çekiciye çıkan vatandaşlar güvenli bir alana götürüldü.

Konak'ta, İzmir Büyükşehir Belediyesi binası önündeki alt geçidi de su bastı. Su birikintisinde zorlukla ilerleyen araçlardan bazıları yolda kaldı. Karşıyaka'da da su baskınları yaşandı. Anadolu Caddesi'nde trafik akışı durma noktasına geldi.



Yağış nedeniyle bazı hatlarda İZBAN'ın banliyö seferleri yapılamadı. Kentte kamu çalışanları 1 gün idari izinli kabul edildi.

Bir günde şubat ortalaması geçildi

Kentte şubat ayı yağış ortalaması 102 kilogramdı. Ancak son 24 saatte metrekareye 126 kilogram yağış düştü. İzmir’de 24 saatlik en yüksek yağış 26 Eylül 2006'da 145,3 kilogram ile kaydedilmişti.