Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı ve Doğu Akdeniz açıklarında fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz’in batısı ve doğusunun açıklarında bugün fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın bugün Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz’in batısı ve doğusunun açıklarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın, Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz’in batısında çarşamba gece saatlerinde, Doğu Akdeniz’in doğusunun açıklarında ise perşembe öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji
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