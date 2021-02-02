Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ergene Nehri için 'sarı alarm' verildi
[Fotoğraf: AA]
1 haftada yaklaşık debisi 9 kat artan nehirde yer yer taşkın meydana geldi.
Trakya'da etkili olan kuvvetli sağanak ve kar erimeleri nedeniyle debisi son bir haftada 9 kat artan Ergene Nehri için "sarı alarm" durumuna geçildi.
Yağışların etkisiyle nehrin debisi saniyede 170 metreküp akış seviyelerine yükseldi.
Devlet Su İşleri (DSİ) nehir için" sarı alarm" durumuna geçti.
Nehirdeki debi artışıyla birlikte su seviyesi yükseldi. Uzunköprü ilçesindeki yatağından çıkarak yer yer taşkınların meydana geldiği nehrin çevresindeki tarım arazileri sular altında kaldı.
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