Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir ve Bursa'da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir ve Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şafak vaktinde Balıkesir'in Burhaniye, Edremit ve Bigadiç ilçeleri ile Bursa'da eş zamanlı operasyon başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Operasyonda, örgütün "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerinde saklanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer 2 zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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