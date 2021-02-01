Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası açıklama yaptı.

Okullar ne zaman açılacak?

Cumhrubaşkanı Erdoğan "Köy okullarında 15 Şubatta eğitim ve öğretimin başlamasını kararlaştırdık" dedi.

Sınava girecek sınıflar için de yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak" açıklamasını yaptı.